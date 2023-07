La campagna promozionale di Esselunga ha il pregio di riuscire a catturare alla perfezione l’attenzione dei tantissimi consumatori, che oggi sono a tutti gli effetti alla ricerca di una soluzione molto economica e dal risparmio quasi assicurato, a prescindere dalla qualità generale del prodotto.

Il volantino riparte da dove si era fermato nel corso delle settimane precedenti, cercando in tutti i modi di far acquistare gli utenti nei punti vendita sparsi per il territorio, data l’impossibilità di accedervi online e sull’e-commerce aziendale. Coloro che vogliono spendere poco, non devono fare altro che recarsi nel negozio, sperando che le scorte non siano terminate anzitempo.

Tutte le offerte Amazon sono raccolte per comodità nel nostro canale Telegram ufficiale, scopritele subito aprendo questo link speciale.

Esselunga, tutto è quasi gratis solamente oggi

Il risparmio da Esselunga è assicurato fino al 19 luglio, solamente in questi giorni, infatti, gli utenti possono pensare di acquistare un Apple iPhone 14, riuscendo a pagarlo solamente 799 euro, un prezzo di tutto rispetto in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. La variante in promozione prevede 128GB di memoria interna, non espandibile, ed ovviamente il suo essere no brand.

Le specifiche tecniche immaginiamo le conosciate molto bene, ma nel caso in cui abbiate dei dubbi, ecco un rapido riepilogo: display OLED da 6,1 pollici di diagonale, un comparto fotografico composto da 2 sensori da 12 megapixel, il riconoscimento del viso 3D, la connettività 5G, il processore A15 Bionic, ed anche sistema operativo iOS 16. Il prezzo, come anticipato, è da ritenersi valido solamente fino al 19 luglio, salvo esaurimento delle scorte, nei negozi fisici, per i dettagli vi potete collegare qui.