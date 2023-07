Attualmente la situazione in Italia per quanto riguarda la sicurezza informatica non è delle migliori. Gli attacchi informatici continuano a crescere incontrastati con un aumento del 169% rispetto all’anno precedente.

La percentuale è davvero preoccupante e secondo il rapporto del Clusit i bersagli prediletti sono il settore governativo e le aziende Made in Italy. Questo non vuol dire che i comuni cittadini siano al sicuro da questi attacchi, tutt’altro.

Infatti al momento un tipo di virus, precisamente un ransomware sta scatenando il panico tra gli utenti.

Ransomware: cosa c’è da sapere su questo virus?

Un ransomware è un virus estremamente pericoloso in grado di acquisire il comando del vostro computer bloccando l’accesso ai dati o crittografando i file e le informazioni. Lo scopo ultimo dell’hacker è quello di richiedere un riscatto per rendere nuovamente accessibili i dati.

Il ransomware di cui parleremo oggi si chiama Big Head e potrebbe rivelarsi gravemente dannoso per la vostra sicurezza informatica.

Secondo gli esperti Big Head presenta diverse varianti: 1.exe, archive.exe e xarch.exe, tutte molto pericolose e il suo metodo di distribuzione è il phishing: il virus si passa al computer mediante email o siti web infetti. Una delle varianti si presenta come un aggiornamento Windows ed è davvero difficile da distinguere dall’originale.

Una volta bloccato l’accesso ai vostri dati apparirà una schermata dove l’hacker richiede il riscatto che eventualmente avverrebbe tramite Telegram con pagamento in cripto valute.

Come già detto riconoscere questa tipologia di malware è davvero difficile e perciò è necessario fornirsi di un ottimo sistema antivirus che sia in grado di eliminare questo tipo di minacce.