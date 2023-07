Il colosso sud coreano Samsung non produce solamente smartphone, tablet, televisioni e grandi elettrodomestici. Produce infatti anche “piccoli elettrodomestici” che potrebbero tornarci utili nella vita di tutti i giorni.

Un esempio è sicuramente il caricabatterie wireless Qi elettrico e disinfettante UV, proposto ad un prezzo davvero interessante su Amazon, scopriamo tutti i dettagli.

Caricabatterie wireless e disinfettante UV Samsung ad un ottimo prezzo

Lo sapete che sul nostro smartphone/tablet si annidano tantissimi batteri? se ci pensate lo smartphone lo appoggiamo un po’ dappertutto, in macchina, sul tavolino del bar, a volte ci cade anche. Diciamo che non è il massimo di pulizia, anzi, è pieno di germi. Per ovviare questo problema il colosso sud coreano Samsung produce un disinfettante UV che rimuove il 99% di batteri su smartphone ed accessori, come per esempio le buds.

Il disinfettante UV con ricarica wireless utilizza la tecnologia wireless Qi per ricaricare rapidamente il tuo smartphone, qualsiasi esso sia, anche Apple. Basta chiudere il coperchio e premere il pulsante per disinfettare per 10 minuti. La sanificazione si arresta automaticamente quando il coperchio è aperto per garantire la sicurezza.

Durante la sanificazione, la copertura magnetica mantiene il disinfettante sigillato, dando stabilità agli utenti, mentre il tappo in gomma attenua l’impatto e tampona il rumore durante l’apertura e la chiusura della custodia. Uccidi i germi non solo del tuo smartphone ma anche di vari oggetti, come occhiali e accessori. Il prezzo è di soli 17.92 euro, seguite il link per maggiori dettagli.