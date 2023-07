Unieuro sconta tutto al 50%, ecco un elenco di smartphone quasi GRATIS

Gli smartphone sono il fulcro di una delle campagne promozionali più apprezzate del momento, rappresentano il punto di forza del volantino Unieuro, permettendo così ai singoli consumatori di raggiungere un eccellente livello di risparmio.

Acquistare da Unieuro è davvero alla portata di tutti ed estremamente semplice, poiché al giorno d’oggi gli utenti non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed il gioco è pressoché fatto. Oltre a questo, nel caso in cui invece si fosse interessati ad una soluzione differente, ricordiamo che gli stessi prezzi sono attivi anche online sul sito ufficiale.

Unieuro, occasioni e prezzi sempre più bassi in esclusiva

Tantissimi sconti vi attendono oggi direttamente da Unieuro, per poco tempo potete approfittare di una selva di riduzioni applicate su modelli che non costano più di 400 euro, tra i quali troviamo ad esempio il Redmi 9AT, il Redmi 12C, Honor X6, Oppo A96, Samsung Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A14, Honor 90 Lite o più semplicemente l’ottimo Redmi Note 11 Pro Plus.

Volendo volgere la propria attenzione verso la fascia ancora più alta della telefonia mobile, ecco arrivare il top di gamma assoluto del momento, Sua Maestà il Samsung Galaxy S23, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 799 euro. Tutti questi prodotti, ed i molti altri disponibili nel volantino, sono in vendita alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, con anche la versione no brand.