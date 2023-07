PostePay, una truffa pericolosa ruba tutto il denaro agli utenti

Una delle truffe più pericolose in assoluto sta mietendo sempre più vittime nel mondo delle PostePay, si tratta del più classico phishing, un meccanismo che è presente in rete da decine di anni, ma che ancora oggi può spingere il consumatore ad accettare le condizioni del malvivente, fornendogli direttamente le credenziali di accesso.

La truffa non può essere combattuta direttamente dall’azienda di riferimento, poiché a tutti gli effetti deve essere l’utente finale ad impedire al malvivente di accedere al conto, semplicemente non seguendo le indicazioni che lo stesso invia tramite SMS o email. I malintenzionati fanno proprio leva sull’inesperienza dell’utente finale, il quale in men che non si dica si ritroverebbe senza nemmeno un centesimo, oltretutto senza che se ne sia accorto.

PostePay, la truffa può davvero svuotarvi il conto

Le nuove truffe che stanno circolando in rete hanno colpito anche le Postepay, indubbiamente le carte ricaricabili più diffuse in Italia, con forti rischi per i dati sensibili e di accesso ai vari profili internet. Il motivo è semplice, il malvivente si finge Poste Italiane inviando un SMS o email con un link interno che, a detta di quanto scritto, dovrebbe indirizzare l’utente verso il portale ufficiale, ma che in realtà nasconde un’insidia importante.

Il sito collegato è di proprietà del malfattore, e di conseguenza tutte le informazioni/dati eventualmente digitati, sono raccolti da quest’ultimo, per poi essere utilizzati in un secondo momento per svuotare i conti di ogni singolo centesimo.