Iliad offre agli utenti un catalogo veramente ricchissimo di offerte e di prezzi decisamente più bassi del normale, con i quali riuscire quotidianamente a spendere meno del previsto, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità dei bundle a disposizione.

Dal sito ufficiale potete avere libero accesso ad una promozione che non ha assolutamente rivali, una soluzione che può essere richiesta liberamente da tutti i consumatori in Italia, avendo così la certezza di poter spendere poco o niente, infatti ha un costo inferiore ai 10€, senza dover sottostare a vincoli relativi alla provenienza contrattuale (può essere davvero attivata da chiunque in Italia).

Iliad, solo in questo modo potrete risparmiare

Il suo nome è Giga 150, sicuramente ne avete già sentito ampiamente parlare in passato, si tratta di una promozione con un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, il cui pagamento deve essere completato tramite il credito residuo della SIM, che propone all’utente finale la possibilità di accedere a 150 giga di internet, affiancati da SMS e minuti infiniti, utilizzabili senza problemi verso chiunque.

I suoi punti di forza, oltre al prezzo ed il buon bundle a disposizione, sono rappresentati dalla connettività 5G completamente gratuita, infatti per navigare ad alta velocità non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo, e naturalmente le classiche promesse di Iliad. Nello specifico la cifra da versare mensilmente non cambierà in nessun modo in futuro, non assisteremo a rimodulazioni contrattuali, al contrario ad esempio da ciò che accade in Vodafone e simili.