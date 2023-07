Vivo è uno dei produttori tech di smartphone più noti al mondo e le sue vendite globali sono davvero elevate. Qualche tempo fa, l’azienda ha deciso di approdare ufficialmente anche per il mercato italiano e di conseguenza, è stato possibile acquistare i suoi prodotti sia tramite operatori telefonici sia presso le più famose catene di elettronica. A quanto pare, però, queste vendite non sono state sufficienti. L’azienda Vivo ha infatti da poco deciso di abbandonare l’Italia.

Vivo, Italia addio: l’azienda non venderà più smartphone nel nostro paese

A quanto pare gli smartphone a marchio Vivo non hanno riscosso il successo sperato nel nostro paese. Per questo motivo, infatti, sembra che l’azienda cinese abbia deciso di dire addio all’Italia e a quanto pare in maniera definitiva. Nello specifico, la distribuzione di prodotti a marchio Vivo nel nostro paese cesserà a partire dal mese di settembre 2023.

Per il momento l’azienda non lo ha cominciato ufficialmente, ma sembra che non ci siano più dubbi. Sembra infatti che siano state già avviate le procedure necessarie per uscire dal mercato italiano. Vivo distribuiva i suoi prodotti in Italia grazie al distributore Voking Technology & Communication Srl.

La proposta dell’azienda cinese, però, non sembra aver soddisfatto il pubblico italiano, che sembra invece preferire altri marchi. A quanto pare, Vivo ha dunque deciso di concentrarsi presso altri mercati dove è ormai diventato un colosso, tra cui Cina e India. Insomma, l’Italia perde un importante azienda del settore tech internazionale. Ricordiamo infatti che Vivo in madre patria è uno tra i produttori con maggiori vendite e apprezzamenti.