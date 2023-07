Meta Verified, il nuovo servizio arriva in Italia e porta una vagonata di novità

Meta Verified, un servizio progettato per aumentare la visibilità dei creator sulle piattaforme Facebook e Instagram, è ora disponibile in Italia. Questo strumento offre un badge di verifica, una protezione “proattiva” dell’account e il supporto in lingua inglese, ma solo per utenti maggiorenni e non è attivabile dagli account aziendali.

Meta Verified: i requisiti necessari

Il badge di verifica conferma l’autenticità dell’account attraverso un controllo del documento di identità e, se disponibile, di un video selfie. La protezione proattiva dell’account serve a impedire il furto d’identità e richiede l’autenticazione a due fattori. Il supporto online da persone reali aiuta a risolvere tutti i tipi di problemi collegati al proprio account verificato. Inoltre, Meta Verified offre funzioni esclusive come adesivi su Storie e Reels, e 100 stelle al mese su Facebook per mostrare il proprio supporto ad altri creator.

Meta Verified può essere acquistato su Facebook e Instagram a un costo di 13,99 euro al mese da Facebook web (non ancora disponibile su Instagram web) e 16,99 euro al mese da Facebook e Instagram per iOS e Android. Il prezzo è relativo a una sola piattaforma, quindi per avere Meta Verified attivo su entrambe le piattaforme è necessario procedere all’acquisto di due abbonamenti separati.

Nel primo caso è sufficiente andare in Impostazioni > Centro gestione account > Meta Verified, selezionare il metodo di pagamento (mensile) e fornire il documento di identità con un video selfie che attesti l’identità prima di ricevere l’approvazione dell’abbonamento. Gli account che sono già verificati in base a requisiti precedenti possono richiedere Meta Verified se soddisfano i requisiti di idoneità. Questi includono avere più di 18 anni, avere un profilo pubblico o privato associato al proprio nome completo e con l’immagine del profilo che mostra il viso, avere abilitato l’autenticazione a due fattori, soddisfare i requisiti minimi di attività (es.: aver già pubblicato post), avere un documento di identità con nome, cognome e foto corrispondenti al profilo, e rispettare le condizioni d’uso.