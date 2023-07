Computer realizzato in sole cinque ore con Intelligenza Artificiale

Un team di esperti in Cina ha realizzato uno strumento dotato di Intelligenza Artificiale in grado di progettare un computer perfettamente funzionante in meno di cinque ore.

Il team di 19 scienziati informatici di cinque diverse istituzioni ha segnato un punto di svolta per l’IA dopo aver dimostrato che è possibile creare un chip per computer. Adesso si è passati direttamente alla realizzazione del computer stesso e anche questo progetto si è rivelato un successo. L’ardua impresa è stata portata a termine dall’Intelligenza Artificiale 1.000 volte più velocemente rispetto ad un team composto solo da esseri umani. Questo è un passo importante verso la creazione di macchine auto-evolutive.

“Siamo soliti distinguere gli esseri umani dagli animali e dalle macchine tradizionali. Dotare le macchine di capacità di progettazione a livello umano è stata una ricerca a lungo termine che ha portato i suoi frutti”, spiega il team del progetto. “Presentiamo un nuovo approccio con AI per progettare automaticamente un’unità di elaborazione centrale (CPU). Il cervello di un computer è uno dei dispositivi più complessi al mondo che l’umanità abbia mai ideato”.

Computer realizzati in meno di cinque ore utilizzando l’Intelligenza Artificiale senza alcun aiuto umano

Il progetto prevede il layout di una CPU RISC-V su scala industriale, in grado di eseguire il sistema operativo Linux e raggiungere un’accuratezza del 99,99% nei test di convalida. L’intelligenza artificiale ha anche aggirato il processo di programmazione e verifica manuale del tipico ciclo di progettazione. Questo secondo i ricercatori di solito “consuma più del 60-80% del tempo e delle risorse necessarie”. L’IA è stata anche in grado di fare in piena autonomia alcune scoperte, tra cui l’architettura von Neumann scoperta per la prima volta nel 1945.

Le prestazioni complessive della CPU del computer realizzato dall’IA sono relativamente modeste rispetto a quelle di altri computer moderni. Nel giro di qualche anno saranno persino più potenti. Quest’approccio, anche se è nella sua fase iniziale, ha il potenziale per “riformare l’industria dei semiconduttori riducendo significativamente il ciclo di progettazione”, spiegano i ricercatori. Il principale produttore di chip con AI, Nvidia, ha già utilizzato l’intelligenza artificiale per ottimizzare i progetti di realizzazione di chip per PC. I progressi in merito arriveranno prima del previsto.