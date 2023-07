La piattaforma Amazon sta ancora proponendo il TV Hisense da 50 pollici QLED UHD ad un prezzo scontatissimo rispetto al listino.

Parliamo di un televisore di grande qualità, proposto solamente a 399 euro invece di 599 euro, scontato del 33%. Andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche.

Hisense TV QLED da 50 pollici in offerta su Amazon

Come appena anticipato si tratta di un televisore da 50 pollici QLED 4K Smart, con una risoluzione di 3840×2160 e pannello VA. Dispone di un design slim, con più immagini e meno cornici rispetto ai suoi predecessori. Non manca Smart VIDAA 5.0 con controlli vocali di Alexa e Google Assistant.

Ovviamente Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Amazon Prime Video, Netflix, RaiPlay e moltissimi altri. Alcuni di questi, vi ricordo, necessitano di un abbonamento a parte per essere visti. Dispne anche del Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K.

Insomma, possiamo affermare che a questo televisore non manca nulla, potrete gustarvi tutti i film in 4K nella grandezza di un 50 pollici. Cosa chiedere di più? seguite questo link per maggiori informazioni.