Oggi vogliamo parlarvi di Tenda Nova MW6 WiFi Mesh, un prodotto che vi permetterà di utilizzare internet in tutte le parti della vostra casa.

Non stiamo parlando di un semplice extender, ma di un prodotto che vi rivoluzionerà la vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tenda Nova MW6 WiFi Mesh in sconto su Amazon

Il prodotto, come appena anticipato, vi permetterà di ricevere la rete Wi-Fi per tutta la casa, supporta 802.11S per una vera rete mesh WiFi, progettata per le tue case intelligenti con zone morte WiFi a casa. Tenda Nova MW6 è ideale per sostituire le soluzioni Wi-Fi esistenti, come estensore WiFi, router WiFi tradizionale, ripetitore wifi e PLC, fornisce una copertura Wi-Fi fino a 500 m². Compatibile con tutti i provider di servizi Internet (livebox, freebox, ecc.).

MW6 implementa una rete gigabit completa e prestazioni di streaming wireless più potenti. Compatibile anche con Nova MW3 e MW5, in modo da poter ampliare la gamma con più scelte. Crittografa la password WiFi con WPA2-PSK, proteggi la tua casa intelligente e le tue connessioni da hacking e attacchi.

Tenda Nova MW6 crea un’unica rete Wi-Fi senza soluzione di continuità per tutti i tuoi dispositivi. Mantieni fino a 90 dispositivi collegati contemporaneamente. Ogni nodo copre fino a 180 m² di spazio abitativo ed elimina le ombre Wi-Fi. Estendi facilmente la copertura Wi-Fi della casa. Può essere vostro a soli 123.55 euro, seguite questo link per maggiori dettagli.