Una nuova offerta TIM molto interessante è stata attivata proprio in questi giorni, con il chiaro intento di convincere il maggior numero di utenti alla sottoscrizione di una nuova SIM ricaricabile dell’operatore telefonico nazionale, con annessa portabilità del numero originario.

Accedervi è molto semplice, a patto che siate in condizione d’uscita da una specifica realtà del territorio (molto spesso MVNO), e che decidiate di recarvi personalmente in negozio per l’attivazione vera e propria (in genere le operator attack non possono essere richieste tramite il sito ufficiale). Al netto dei due vincoli suddetti, i costi iniziali sono ridotti, inferiori anche ai 10 euro.

Aprite in esclusiva assoluta le offerte Amazon ed anche i coupon gratis per risparmiare, disponibili solamente su questo specifico canale Telegram.

TIM, le offerte la fanno vincere sulle concorrenti

Una delle promozioni più richieste dal pubblico è sicuramente la TIM Wonder, soluzione che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a tutti gli effetti a disposizione chiamate senza limiti ed anche 50 giga, agli utenti che oggi si ritrovano in condizione d’uscita da ho.Mobile e Lycamobile.

Il suo prezzo di vendita è comunque più che abbordabile, se considerate che ad oggi ha un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da pagare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di durata. Tutto questo per dire che l’utente finale può decidere di abbandonare TIM in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi di alcun tipo, ma non potrà comunque navigare, almeno senza sovrapprezzo, alla velocità del 5G.