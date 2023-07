Il telescopio spaziale James Webb è uno dei maggiori strumenti all’opera nell’osservazione dello spazio attorno a noi, il potente strumento infatti, in orbita stazionaria, grazie ai propri occhi in grado di osservare nell’infrarosso, riesce a guardare oltre le coltri di polveri stellari e dunque ci fornisce dati e immagini su svariati corpi celesti, dischi protoplanetari o protostellari, esopianeti e galassie lontane.

Ciononostante, con i propri occhi può guardare oltre che lontano lontano, anche molto vicino, anche all’interno del Sistema Solare stesso, ed è proprio quello che ha fatto recentemente nell’osservazione di Saturno, gigante gassoso che con i propri anelli incanta chiunque lo guardi.

Anelli e satelliti

L’immagine acquisita in merito a Saturno è decisamente recente, è stata infatti generata il 25 Giugno, spesso capita che le immagini vengano pubblicate mesi dopo la loro acquisizione, per acquisirla gli scienziati hanno sfruttato NirCam, in modo da catturare dettagli aggiuntivi sul gigante gassoso e sui suoi anelli ben visibili che da sempre affascinano.

A differenza delle altre osservazioni, questa volta è stato sfruttato solo il filtro a 3,23 μm (codice F323N) al quale è stato assegnato il colore arbitrario arancione, come potete ben vedere, l’atmosfera del pianeta è scura dal momento che il metano al suo interno assorbe molta luce solare a causa del suo forte effetto serra, diverso invece il discorso per quanto riguarda gli anelli.

Gli anelli infatti sono formati da ghiaccio e rocce, dunque riflettono molto di più i raggi solari creando un effetto di luce decisamente gradevole anche per i non addetti ai lavori, gioco a cui partecipano anche le lune di saturno di cui 3 sono visibili in questo scatto.