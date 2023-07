Iliad è uno degli operatori telefonici maggiormente in grado di mettere a disposizione degli utenti italiani offerte di alto livello, ed allo stesso tempo prezzi fortemente più bassi del normale. La nuova Giga 150 ne è la prova effettiva, una soluzione unica nel suo genere, pronta a garantire un bundle incredibile ed una spesa molto ridotta.

Tutte le offerte di Iliad, in netto contrasto con quanto vediamo altrove in Italia, ultimamente anche presso gli operatori telefonici virtuali, possono essere richieste dagli utenti provenienti da qualsiasi azienda, o anche su nuova numerazione, senza differenze nel prezzo finale o nel bundle fruibile quotidianamente. La richiesta deve essere sempre presentata tramite le Iliadbox nei centri commerciali o sul sito ufficiale dell’azienda.

Iliad, le offerte sono davvero imperdibili

Con la Giga 150 di Iliad, che va a sostituire la Flash 200, scaduta qualche settimana fa, gli utenti si ritrovano a spendere circa 9,99 euro al mese, che dovranno necessariamente essere versati tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. I rinnovi, come anticipato, sono su base mensile, e non presentano rimodulazioni contrattuali future (la promessa di Iliad), come anche vincoli temporali di appartenenza al gestore.

Il bundle messo a disposizione è davvero un qualcosa di speciale, poiché ad oggi è possibile godere di 150 giga di internet alla velocità del 5G, passando anche per minuti e SMS illimitati utilizzabili verso tutti. Non abbiamo sbagliato a scrivere, la navigazione sarà in 5G senza costi aggiuntivi.