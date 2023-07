Il canone Rai, una delle tasse più discusse ed odiate degli ultimi anni, presenta una novità molto importante, in quanto gli utenti al giorno d’oggi possono effettivamente richiedere la totale esenzione, soddisfacendo alcuni vincoli importanti, ma restando comunque una possibilità aperta a tutti.

Di base la tassa, almeno per quanto ne concerne il 2023, ha un costo fisso di 90 euro, il cui pagamento deve essere completato tramite le bollette dell’energia elettrica, un versamento rateizzato senza interessi in 10 rate. La scelta è stata presa ormai qualche anno fa, come risposta alla crescente evasione fiscale legata alla tassa stessa.

Canone Rai, ecco come fare per avere l’esenzione

Avere l’esenzione è possibile per qualunque utente in Italia, va infatti considerato che esiste una condizione essenziale che deve esistere affinché il consumatore sia costretto a pagare la tassa: deve possedere un televisore nella propria abitazione. Se questa a tutti gli effetti non fosse presente, allora lo stesso può richiedere l’esenzione all’Agenzia delle Entrate, presentando contestualmente una autodichiarazione in cui afferma di non disporre di un apparecchio dello stesso tipo.

In caso contrario, gli unici altri che possono avere l’esenzione, ed allo stesso tempo guardare tranquillamente la televisione, sono gli over75 con un reddito non particolarmente alto, più precisamente quest’ultimo non deve superare gli 8000 euro annui. Il valore indicato deve essere legato al reddito famigliare, quindi alla somma di tutti gli utenti presenti all’interno dello stato di Famiglia, che potrebbero fruire del televisore.