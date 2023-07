Sicuramente avrete sentito almeno una volta parlare della luce notturna, si usa soprattutto con i bimbi piccoli o per non dare fastidio accendendo la luce principale di notte.

Oggi Amazon sta proponendo una luce notturna ad un prezzo speciale, solo 13.49 euro invece di 18.99 euro, scontata del 29%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone luce notturna scontatissima

Con un sensore di movimento intelligente e un sensore di luce, questa luce notturna si accende automaticamente per 30 secondi quando rileva il movimento di una persona o di un animale entro 10 piedi nel buio e si spegne quando non viene rilevato alcun movimento, il che aiuta a guidarti nella stanza e nella toilette a mezzanotte. È anche possibile tenerlo sempre spento/acceso, a seconda delle vostre esigenze.

Con la batteria Li-ion ad alta capacità 600 mAh incorporata, questa luce del sensore di movimento può essere caricata completamente in 2,5 ore (cavo di ricarica micro USB incluso). Può durare fino a 4 ore in modalità sempre leggera e 2 mesi in modalità automatica.

Da installare è facilissima, basta attaccare il foglio di ferro dove volete, poi attaccare il foglio magnetico sul supporto della lampada, puoi facilmente installare o rimuovere la luce del sensore di movimento. Fino a 180 lumen, questa accogliente e luminosa ma non abbagliante luce notturna bianca naturale 4000K può illuminare ogni notte per voi in armadi, camere da letto, scale, corridoi, cucine, soffitte, ecc. Seguite questo link per non lasciarvela scappare!.