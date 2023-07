Le ultime offerte di Unieuro aprono le porte dei negozi a tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare, ed allo stesso tempo poter ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo così a spendere sempre il minimo indispensabile su tutto.

I prezzi del volantino sono da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, come anche direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare le stesse offerte, con la possibilità comunque di risparmiare sulle spese di spedizione presso il proprio domicilio.

Unieuro, occhio alle nuove splendide offerte

Le offerte di Unieuro vogliono avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e per questo motivo hanno ridotto di molto i prezzi di vendita, a partire ad esempio dall’unico top di gamma coinvolto nella campagna: il Samsung Galaxy S23+. Forte della sua posizione dominante nel mercato, il dispositivo viene oggi proposto a 999 euro, risultando uno dei migliori in assoluto in circolazione (si aggiunge anche il rimborso gratuito).

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di un dispositivo più economico, potranno fare affidamento su uno a scelta tra Galaxy A53, Realme 10, Redmi 12C, Redmi 12, Realme C33, Redmi Note 12 Pro o anche svariati modelli di casa Motorola e Xiaomi, tutti proposti a cifre che non superano i 500 euro di spesa. Per godere di una visione d’insieme delle offerte, vi potete collegare direttamente al sito ufficiale.