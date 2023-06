Microsoft sta aumentando i prezzi dell’Xbox e del servizio Game Pass offerto con la console, aggiungendo costi significativi all’acquisto di entrambi.

Il prezzo di una Xbox Series X aumenterà in quasi tutti i Paesi in cui è disponibile, con variazioni differenti degli importi in base alla zona di riferimento. Tuttavia, il prezzo dell’abbonamento Xbox Game Pass aumenterà per la prima volta da quando è stato rilasciato nel 2017. Questa strategia di marketing rende Microsoft l’ultima azienda ad aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti mensili. Infatti, molte altre grandi società l’hanno già fatto da tempo. Ad esempio, Netflix ha subito una serie di aumenti dei prezzi negli ultimi anni, anche altri servizi di streaming hanno recentemente aumentato il costo dei loro pacchetti mensili.

Xbox console e Game Pass: aumento dei prezzi in vista, arriva anche la conferma ufficiale dell’azienda

Il Game Pass di Xbox consente ai giocatori di accedere ad una vasta libreria di titoli ad un canone mensile. La società ha ripetutamente suggerito di vedere tali abbonamenti online come il futuro del gaming. Il servizio Game Pass è stato lanciato circa sei anni fa. Da allora, è rimasto allo stesso prezzo, sebbene Microsoft abbia aggiunto opzioni più costose con la sua ultima offerta Ultimate. Adesso ci saranno modifiche per l’offerta Game Pass Ultimate, che aggiunge Xbox Live Gold e altre funzionalità al normale abbonamento Game Pass. L’aumento previsto è di un euro ma potrebbe aumentare nuovamente in un secondo momento.

Le modifiche entreranno in vigore dal 13 agosto per gli abbonati esistenti, come confermato da Microsoft stessa. Mentre gli abbonati annuali saranno al sicuro fino all’arrivo della prossima bolletta. Per i nuovi abbonati, invece, questi nuovi prezzi saranno in vigore dal 7 luglio. Quasi tutti i Paesi saranno interessati dall’aumento dei prezzi, solo con tempistiche diverse. Anche la stessa console Xbox sarà colpita da un aumento dei prezzi come già accennato all’inizio. In quasi tutti i Paesi, ad eccezione di Stati Uniti, Giappone, Brasile, Cile e Colombia, il prezzo di una Xbox Series X aumenterà considerevolmente, anche se la nota positiva è che la versione più economica – Xbox Series S – non ne risentirà.