Sta per arrivare un Jet supersonico capace di volare da New York a Londra in 90 minuti

Da quando il Concorde è stato messo in deposito a causa delle preoccupazioni in merito all’inquinamento e alle emissioni, nei decenni sono stati sviluppati diversi prototipi di aerei superveloci. E uno di questo potrebbe fare la sua comparsa per la prima volta nel 2029.

L’idea è quella di portare un passeggero da New York a Londra in soli 90 minuti. A riuscirci sembra che sia stata Hermeus, una startup di Atlanta che ha sviluppato un nuovo tipo di motore capace di raggiungere una velocità di Mach 5 (oltre 5 volte la velocità del suono).

Per ora i test sono stati effettuati su una versione più piccola senza pilota che stanno usando in collaborazione con la US Air Force, ma verrà presto reso un aereo per passeggeri e ridimensionato.

Anche se la società ha avvertito: sarà più piccolo degli aerei di linea e avrà una capacità di circa 100 passeggeri.

Un sogno per ricchi

“Per aiutarci a dimensionare l’aereo, abbiamo sostanzialmente costruito un modello di business per una compagnia aerea“, afferma AJ Piplica, CEO di Hermeus. “Ci siamo concentrati sulla classe business e sui viaggiatori di prima classe, e poi abbiamo giocato con alcuni parametri come velocità e costi operativi. Ne è venuto fuori un aereo con una cabina da 20 passeggeri“, aggiunge infine.

Questo significa che è grande quasi come un jet, ma non sono stati ancora ufficializzati i prezzi.

“Ci aspettiamo che sia paragonato alla classe business“, afferma Piplica, ma bisogna anche capire che non tutti possono permettersi di pagare un biglietto che ti permette di volare cinque volte più veloce del normale.

Si potranno percorrere con un solo pieno circa 4.000 miglia nautiche, questo ti permetterà di percorrere con un solo volo New York-Parigi.