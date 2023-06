Non solo smartphone pieghevoli. Il Galaxy Unpacked del mese di luglio sarà dedicato anche ad altri dispositivi Samsung molto interessanti, compresi i nuovi Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Diamo uno sguardo da vicino a tutte le novità previste su quest’ultima versione!

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: design e scheda tecnica del nuovo smartwatch!

Osservando le immagini del Samsung Galaxy Watch 6 Classic è impossibile non notare una certa somiglianza al Galaxy Watch 4 Classic. Lo smartwatch, infatti, oltre ad essere realizzato in alluminio (proprio come il Galaxy Watch 4 Classic) accoglie nuovamente la lunetta laterale che l’anno scorso Samsung ha deciso di abbandonare. Rispetto ai dispositivi precedenti, inoltre, cambia il sistema di aggancio del cinturino, reso adesso più semplice e rapido.

Quest’anno Samsung rilascerà il suo Galaxy Watch 6 Classic in due opzioni: con cassa da 43 mm e con cassa da 47 mm. Quest’ultima variante dovrebbe montare una batteria da 425 mAh con supporto alla ricarica wireless da 9 W.

Le funzionalità attese sul nuovo smartwatch sono numerosissime. Samsung si dedicherà come sempre all’introduzione di funzioni che renderanno i suoi orologi sempre più attenti al benessere degli utenti.

Rispetto all’anno scorso Samsung potrebbe attuare un rincaro sui costi dei suoi dispositivi indossabili. Il Galaxy Watch 6 da 40 mm nella variante bluetooth sarà probabilmente disponibile al costo di 319,00 euro; l’opzione LTE, invece, potrebbe prevedere un costo di 369,00 euro. Il Galaxy Watch 6 Classic da 43 mm in versione solo Bluetooth potrebbe essere disponibile al costo di 419,00 euro per poi passare ai 469,00 euro per la versione LTE.

I prezzi non sono stati confermati dall’azienda ma il lancio ufficiale potrà confermare l’attendibilità della notizia. Dovremo attendere ancora poche settimane per conoscere gli smartwatch. Il 26 luglio Samsung saprà sorprendere tutti sfoggiando i nuovi dispositivi dell’anno!