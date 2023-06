Smartphone: Il Wifi staccato continua a invadere la nostra privacy. Come agire!

Gli Smartphone hanno ormai monopolizzato la nostra intera esistenza, nati come principali strumenti di comunicazione, adesso sono diventati una sorta di “tuttofare” inglobando al loro interno una molteplicità di funzioni e servizi che prima appartenevano a singoli dispositivi.

Questo continuo sviluppo degli smartphone e della loro tecnologia, ha fatto in modo che, il loro utilizzo nella vita quotidiana, diventasse sempre più necessario, non solo dal punto di vista personale, in quanto principale fonte di intrattenimento, ma anche e soprattutto, dal punto di vista professionale.

Smartphone : vantaggi e rischi

Tuttavia possedere uno Smartphone non è solamente fonte di vantaggi. Infatti tutto ciò che diventa possibile fare attraverso lo Smartphone viene ripagato inconsapevolmente dal “lasciapassare” verso tutti i nostri dati. E’ soprattutto l’attivazione del wi-fi che elimina qualsiasi senso della privacy. Infatti, una volta connesso a Internet, wi-fi registra e copia ogni tipo di informazione circa la nostra posizione, con chi comunichiamo, le ricerche che effettuiamo e, attraverso la scansione vocale, persino di cosa parliamo.

Si potrebbe pensare dunque che basti semplicemente disattivare il wi-fi per riprenderci la nostra privacy. Questo, in effetti, sarebbe un’ottima soluzione non solo dal punto di vista della sicurezza personale, ma anche per garantire un miglioramento delle prestazioni del nostro smartphone, come la salvaguardia della batteria e così via. Tuttavia, in realtà questo non basta.

Come disattivare “veramente” il wifi

Sembra infatti che anche nel momento in cui disattiviamo il wi-fi, premendo sull’apposito pulsante , la sua disattivazione non sarà effettiva. Come ha spiegato di recente da un famoso tiktoker, attraverso un video sull’omonima piattaforma, egli ha mostrato come disattivare il wi-fi del nostro smartphone non sia abbastanza per garantire una maggiore tutela della nostra privacy. Spiega ancora meglio meglio questa situazione sostenendo che, se alcune app, hanno liberato accesso alla nostra posizione è possibile che esse attraverso l’impostazione “scansiona wi-fi” esse continueranno a mandare richieste di wi-fi.

Ciò significa che, se si intende disattivare in maniera effettiva il wifi, non basterà limitarsi a digitare sul relativo pulsante, ma sarà necessario anche disattivare l’opzione scansiona wifi.

Tuttavia, nel momento in cui si vorrà riattivare nuovamente la rete wi-fi, bisognerà ripercorrere entrambi i passaggi ancora una volta.