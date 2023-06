Realme Narzo 60 avrà un super design ispirato a Realme 11 Pro

Il produttore cinese Realme si sta preparando per il debutto ufficiale del nuovo Realme Narzo 60 5G. Di quest’ultimo sono già emerse alcune prime indiscrezioni. Ora, però, l’azienda ha pubblicato un nuovo video teaser dove possiamo intravedere il design. Da quest’ultimo sembra che il look sarà ispirato a quello del cugino Realme 11 Pro.

Realme Narzo 60 5G in arrivo, design ispirato a Realme 11 Pro

Realme Narzo 60 5G è in dirittura d’arrivo e ora abbiamo nuove informazioni. Come già accennato in apertura, l’azienda cinese ha pubblicato sul social Twitter un nuovo video teaser di questo device. Osservando il video in questione, possiamo notare non poche somiglianze estetiche con il cugino Realme 11 Pro, arrivato non molto tempo fa in veste ufficiale.

Inspired by the wonder of the cosmos, combined with the power of next-gen taking #Missionnarzo to new heights. Are you ready for the future of #realmenarzo with @amazonIN? Stay Tuned: https://t.co/p3S6CvsGUg pic.twitter.com/nzzEmZMBQ0 — realme narzo India (@realmenarzoIN) June 23, 2023

In particolare, dal video possiamo notare che anche il nuovo smartphone avrà una backcover realizzata in simil pelle. Al centro a farla da padrone sarà anche qui presente un grande modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno dovrebbero trovare posto almeno due sensori fotografici, di cui uno primario 100 MP.

La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un grande display. Anche in questo caso troveremo un display elegante con i bordi curvi, proprio come sul nuovo Realme 11 Pro. Il pannello sarà un SuperAMOLED con risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento. Per quanto riguarda le performance, a bordo del nuovo Realme Narzo 60 5G dovrebbe esserci il soc MediaTek Dimensity 6020 con a supporto almeno 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo installato a bordo , sembra che a bordo ci sarà Android 13.