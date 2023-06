Paparazzata la nuova versione della Model 3 di Tesla, sarà rivoluzionaria secondo gli analisti

Sono apparsi nuovi leaks in giro per la rete che mostrano Project Highland, la nuova versione della Model 3 di Tesla che è stata fotografata in esclusiva su un’autostrada degli Stati Uniti, anche se completamente irriconoscibile.

La prima cosa che salta subito all’occhio è il pannello in tinta con il telaio, anche se il travestimento messo in atto da Tesla rende difficile capire altro, ma su una cosa siamo sicuri: non assomiglierà ad una Model S.

E tra le tante indiscrezioni e discussioni trovate in rete nei vari forum, sembra si stia cercando di lavorare molto sulla stabilità e sulla velocità, anche se un punto fondamentale rimane l’autonomia. Bisognerebbe sfondare il tetto dei 500 KM con una sola ricarica secondo molti.

Una novità assoluta

Ma la novità che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata la scelta di modificare il modo in cui vengono inserite le marce. Da oggi infatti, non si potrà più fare tramite selettore manuale, ma si dovrà scorrere in avanti o indietro su un nuovo touchscreen centrale.

Il motivo dietro questa scelta non è stato ancora definito completamente, anche perchè è stato criticato da molti utenti negli ultimi mesi. Per quanto riguarda il design invece, alcuni rapporti lasciano pensare che saranno rinnovati anche gli specchietti laterali, così come il look degli interni che sarà completamente diverso da ciò a cui la società ci ha abituato. Tesla ha tenuto tutto nascosto, quindi non c’è la possibilità di svelare nulla in anticipo.

La nuova Model 3 negli anni ha avuto molto successo, anche in Italia, creando passo dopo passo una società che è riuscita a dimostrare di saper costruire auto che possono davvero fare la differenza in un mercato ancora acerbo.