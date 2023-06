A quanto pare tira aria di aggiornamenti in casa Instagram, Meta sembra infatti intenzionata a introdurre una nuova funzionalità che forse in molti stavano aspettando, stiamo parlando della possibilità di scaricare i reel da Instagram, molti utenti infatti si ritrovano a lavorare con quel tipo di contenuto e non aspettavano altro che la possibilità di scaricarlo, per modificarlo, ricondividerlo o banalmente solo per salvarlo nella memoria del proprio device primario.

La funzione non è ancora disponibile in tutto il mondo, si tratta infatti del roll out negli Stati Uniti, ciò non toglie che è altamente probabile che, in un lasso di tempo ragionevole, essa possa arrivare anche oltreoceano, spesso è successo infatti che novità giunte in Italia, fossero testate mesi prima negli USA, servirà attendere la fine dei test.

Download direttamente da Instagram

Come potete vedere dall’immagine pubblicata da Adam Mosseri, numero uno di Instagram, sarà possibile nella sezione condivisione dei reel, accedere anche all’opzione download, che dunque consentirà di scaricare i reel dei profili pubblici e del proprio, cosa invece non fattibile per quanto riguarda i profili privati i quali non vengono minimamente menzionati.

Il download dunque salverà un video che a quanto pare, presenterà, similmente a quanto succede con TikTok, un filigrana che mostra il logo del social e il riferimento al profilo di origine, dettaglio che fa assomigliare sempre più il social Meta a TikTok.

Non resta che attendere dunque, la feature sbarcherà in Italia in futuro ma non si sa bene quando, la data ufficiale arriverà nei prossimi giorni.