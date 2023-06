Amazon Prime Student gratuito per 90 giorni, ecco come attivarlo

Sicuramente tutti conoscerete la più grande piattaforma di e-commerce al mondo, Amazon. Probabilmente però non tutti siete a conoscenza dei grandi servizi che offre ai propri abbonati.

Per esempio in questo periodo sta regalando 90 giorni del proprio servizio Prime Student. Scopriamo insieme cos’è e come attivare la prova gratuita.

Amazon Prime Student gratis per 90 giorni

Per chi non lo conoscesse, Prime Student è un programma che consente ai clienti idonei di usufruire dei vantaggi di spedizione Amazon Prime e di accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e altri servizi per un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi in quanto sponsorizzato da Microsoft Surface.

I benefici sono gli stessi di Amazon Prime, però a metà prezzo. L’abbonamento al normale Prime è infatti di 49,90 euro all’anno, mentre quello riservato agli studenti è di 24,95 euro all’anno: esattamente la metà! Amazon Prime Student è rinnovabile fino alla laurea per un massimo di 4 anni.

In questo periodo, la piattaforma sta regalando 90 giorni di prova gratuita a tutti i nuovi iscritti. A seguito del periodo di prova il servizio tornerà a costare 24.95 euro all’anno. Il nuovo clienti, può cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma per scoprire tutti gli altri dettagli.