Migliaia di utenti sono ogni giorno vittime di truffe molto pericolose presenti sul web, che coinvolgono in primis le Postepay (quindi carte ricaricabili), ma allo stesso tempo possono coinvolgere anche gli istituti di credito (le banche, per intenderci), tanto da andare a svuotare completamente il conto corrente bancario.

L’attenzione deve essere sempre ai massimi livelli, il rischio di incappare in una problematica di questo tipo è reale, sopratutto se siete soliti credere a tutto ciò che ricevete via SMS o email. Dovete sapere, infatti, che i malviventi spesso tentano l’approccio tramite gli indirizzi di posta elettronica, fingendosi l’azienda di riferimento, ed invitando il cliente a premere un link interno, che dovrebbe collegare direttamente al sito ufficiale.

Truffe, come fanno a svuotarvi il conto corrente

Nel momento in cui il consumatore riceve un messaggio di quel tipo, l’unica cosa da fare è cancellare immediatamente il tutto senza dargli alcun seguito, in caso contrario il rischio è di incappare nel furto dei dati sensibili. Il sito a cui si verrà collegati non è l’originale, ma uno creato dal malvivente a sua immagine e somiglianza; andando ad inserire le credenziali di accesso, si consegneranno nelle mani dello stesso, dandogli così la possibilità di accedere liberamente a tutto il denaro contenuto nel conto.

Prestate quindi la massima attenzione a ciò a cui vi collegate, altrimenti potreste rischiare di vedere vanificati tutti i vostri sforzi di successo, e di guadagno, non potendo imputare nulla alle banche.