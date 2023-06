Iliad ha 150GB a 9 euro al mese e una nuova promo da 130GB

Iliad sta cercando di fare del suo meglio per battere la concorrenza e a quanto pare ci sta riuscendo senza troppi patemi d’animo. Oltre all’offerta più importante già disponibile sul sito ufficiale, ne è arrivata un’altra.

Iliad, le due offerte da 150 e 130GB al mese per tutti

Per quanto riguarda l’offerta di punta di Iliad, parliamo di una soluzione eccezionale sotto tutti i punti di vista. La promo in questione è infatti in grado di permettere a tutti di rapportarsi al mondo telefonico mobile utilizzando il più grande quantitativo di contenuti. Iliad concede infatti all’interno dell’offerta minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori italiani ed europei, ma anche 150 giga per la navigazione sul web.

In più c’è un aspetto di cui tenere conto, il quale molto spesso non viene offerto dagli altri gestori: Iliad regala la connessione in 5G. Ovviamente questa sarà disponibile solo sui dispositivi compatibili e solo all’interno delle aree che risultano coperte da questo standard di rete. Da ricordare anche che una volta superati i 150 giga, verrà chiesto il consenso per continuare a navigare a pagamento. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Ora come ora però il colosso ha deciso di diversificare il suo arsenale, proponendo anche un’altra offerta mobile che sarà disponibile fino al prossimo 6 luglio. Al suo interno gli utenti potranno trovare i soliti minuti e messaggi illimitati verso tutti, ma ci sono anche 130 giga per navigare sul web. Questa volta il 5G non è disponibile, ma il prezzo si abbassa ulteriormente: ci sono infatti da pagare ogni mese solo 8,99 €.

Entrambe le offerte comprendono minuti verso oltre 60 destinazioni internazionali, comprese al di fuori dei confini europei.