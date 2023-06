GoPro HERO11 Black con più di 100 euro di sconto

Oggi vogliamo presentarvi un ottimo alleato, che quasi sicuramente conoscete già, per fare dei filmati mentre si praticano sport, vacanze e molto altro, che non abbia bisogno di tenerlo con le mani.

Ormai avrete capito tutti che stiamo parlando di GoPro, attualmente proposta ad un prezzo davvero molto interessante su Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto.

GoPro Hero 11 in offerta su Amazon

Il dispositivo, nonostante sia molto piccolo è in grado di realizzare video fluidi e dall’aspetto professionale mantenendo l’orizzonte dritto e stabile quando utilizzi l’obiettivo digitale Lineare + Blocco dell’orizzonte. La fotocamera HERO11 Black include la funzione Blocco dell’orizzonte, che ti aiuta a mantenere dritte le tue riprese anche quando la fotocamera ruota di 360° durante la registrazione.

Potete controllare la vostra Hero tramite l’opzione “point-and-shoot” per una maggiore semplicità d’uso. Se, invece desiderate regolare ogni singola modalità e impostazione, potete optare per il controllo completo della fotocamera. I controlli semplici includono impostazioni di acquisizione precaricate estremamente versatili, ideali per la maggior parte delle vostre riprese. Per risultati straordinari, basta inquadrare l’immagine e premere il pulsante Otturatore.

GoPro Hero 11 è impermeabile fino a 10 metri di profondità ed è resistente più che mai. La sua struttura è stata progettata in modo da incassare i colpi e non abbandonarti mai, nemmeno quando affronti fango, neve o acqua. Il copriobiettivo, resistente e antigraffio, aggiunge un livello di protezione in più e può essere facilmente sostituito in caso di necessità. Queste sono solo alcune delle sue caratteristiche, visitate il link sulla piattaforma per scoprirle tutte!. La potrete trovare a soli 429.90 euro invece di 549.99 euro, scontata del 22%.