Apple iPhone 13 in super offerta su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo tantissimi prodotti in offerta tra cui anche Apple iPhone 13 ad un prezzo bomba.

Si tratta di uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che ci siano in circolazione. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica ufficiale.

iPhone 13 in mega offerta su Amazon

Lo smartphone dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 13 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Monta un processore Apple A15 Bionic con 4 GB di memoria RAM e, in questo caso, 256 GB di memoria interna.

Sul retro dispone di una doppia fotocamera da 12 megapixel mentre sulla parte anteriore è disposto un sensore sempre da 12 megapixel. Il dispositivo è in grado di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Il sistema operativo pre installato è iOS 15.

Tornando all’offerta, in questi giorni lo potrete pagare solamente 859 euro invece di 1059 euro. Sappiamo che non si tratta dell’ultimo modello lanciato, ma potrebbe comunque essere un buon compromesso per chi desidera uno smartphone con alte prestazioni ad un prezzo modico. Ecco a voi il link della pagina ufficiale della piattaforma. Buono shopping!