Iliad offre un grande regalo a chi sceglie la Giga 150

Per contrastare le grandi offerte dei gestori concorrenti, c’è un provider tra quelli più importanti che avrebbe scelto di scendere in campo con i suoi “uomini migliori”. Questi ultimi sono rappresentati da una promozione in particolare, la quale arriva per la seconda volta sul sito ufficiale dell’azienda. Iliad si gioca infatti ufficialmente la carta della Giga 150, offerta che non ha rivali sotto questo punto di vista se viene preso in considerazione il prezzo o il suo insieme di contenuti. Ci ritroviamo infatti al cospetto di una promozione mobile che non manca sotto alcun tipo di aspetto.

L’offerta vanta al suo interno minuti, messaggi e ovviamente giga per la navigazione sul web, ma ci sono anche altri vantaggi tipici di un gestore come Iliad.

Iliad batte tutti con la sua offerta migliore, ecco quali sono i contenuti della nuova Giga 150

Basterebbe veramente poco per gli utenti per convincersi che Iliad in questo momento rappresenta la migliore soluzione nel mondo della telefonia mobile. Solo guardando cosa propone l’ultima offerta, la Giga 150, il pubblico ha scelto di approfondire la questione.

All’interno di questa proposta ci sono i migliori contenuti e questo non è un mistero. Stiamo parlando infatti di un’offerta mobile che non cambia mai nel prezzo, il quale corrisponde a 9,99 € al mese con la rete 5G offerta in regalo.

All’interno della promo gli utenti che la sottoscriveranno potranno notare fin da subito minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider. A rubare totalmente la scena però ci pensano ben 150 giga per connettersi al web ogni giorno.