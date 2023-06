Un trucco inedito ed esclusivo per WhatsApp, che al giorno d’oggi sono ancora pochissimi gli utenti che effettivamente lo conoscono, permette di accedere sin da subito ad una delle funzioni più attese di sempre, permettendo così di inviare i messaggi effimeri a tutti i vostri contatti.

I suddetti, nel caso non li abbiate mai sentiti, sono stati comunemente definiti anche i messaggi che si autodistruggono, come tali permettono a tutti i consumatori di impostare un limite temporale alla fruizione della chat, al termine del quale avverrà la totale cancellazione dai server di WhatsApp. Per una maggiore privacy, oltre a questo, è prevista anche l’impossibilità di effettuare gli screenshot (quindi registrazione delle schermate), in modo che il destinatario non possa salvare ciò che è stato scritto, o inoltrarlo a terzi.

WhatsApp, il trucco inedito ed esclusivo che nessuno conosce

La funzione cardine del nostro articolo è attesa ancora da tutti, ma proprio per questo pochi sanno che è già possibile inviare i messaggi effimeri. Per farlo, almeno per quanto riguarda il sistema operativo Android, è necessario aprire la chat desiderata, e premere i tre puntini nella parte alta. Dal menù a tendina che si aprirà sarà necessario selezionare la voce messaggi effimeri.

Si aprirà così una nuova schermata dove l’utente ha la possibilità di impostare l’intervallo temporale di riferimento, al termine del quale i messaggi verranno effettivamente cancellati (questo potrà variare da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 3 mesi). Poco sotto, invece, trovate la possibilità di estendere le impostazioni a tutte le chat.