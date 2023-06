Smartphone, non prendere sotto gamba alcune notifiche perché potrebbero salvarti

Gli smartphone sono diventati il bersaglio principale degli hacker, superando persino i computer. Questi dispositivi vengono utilizzati costantemente per una vasta gamma di applicazioni, rendendoli un obiettivo attraente per chi cerca di sorvegliare gli utenti. La paura di essere spiati attraverso il proprio telefono d’altronde non è poi così infondata. I malintenzionati, una volta ottenuto l’accesso a un dispositivo, possono effettivamente spiare l’utente in tutte le sue abitudini.

Smartphone: le notifiche di allerta su Android e iOS

Ad ogni modo non preoccupatevi, perché esistono varie soluzioni per prevenire tale sorveglianza. Ad esempio, Google ha inserito nei dispositivi Android speciali notifiche di allerta che avvisano l’utente se è in corso una sorveglianza. Queste notifiche, introdotte con Android 12, appaiono nell’angolo in alto a destra dello schermo e sono di colore verde. Se vedi il simbolo della fotocamera o del microfono, significa che qualcuno potrebbe essere in uso. Cliccando sull’icona, è possibile scoprire quali app stanno venendo utilizzate e revocare l’accesso o bloccare l’uso della fotocamera e/o del microfono.

Anche Apple offre servizi simili per i suoi utenti. Con iOS 14, Apple ha introdotto avvertenze simili. In questo caso, un piccolo punto appare sullo schermo: se è verde, significa che la fotocamera è in uso; se è arancione, il microfono è in uso. Cliccando sul punto, è possibile scoprire a quale app si riferisce e, se necessario, revocare l’accesso o bloccarla.

La sicurezza del tuo smartphone è fondamentale. Non sottovalutare le notifiche di sicurezza e assicurati di mantenere il tuo dispositivo aggiornato con le ultime patch di sicurezza. Ricorda, la tua privacy è nelle tue mani.