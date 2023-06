Notizie bollenti durante il PlayStation Showcase di poche settimane fa: sembra infatti che sia comparso un eccitante trailer di Spider-Man 2 che mostra una demo di 10 minuti di gioco.

L’ultima volta che abbiamo visto qualcosa del gioco fu durante una presentazione avvenuta nel 2021, subito dopo l’annuncio della PS5.

In alcuni spezzoni del video possiamo riconoscere Peter Parker usare la tuta da simbionte, oltra la fatto che si potrà switchare da Peter a Miles in qualsiasi momento, un pò come GTA.

I due si differenziano per le capacità e abilità: Miles è più furtivo mentre Peter simbionte è più incentrato sulla forza bruta.

Ecco cosa ha ufficializzato Sony

Anche sul blog di Playstation sono state confermate alcune novità e personaggi che saranno introdotti nel gioco: vedremo infatti Kraven il cacciatore, The Lizard e tanti altri luoghi caratteristici, come l’East River nel Queens, uno dei tanti nuovi distretti del gioco.

Purtroppo però, non è stata annunciata una demo giocabile e non è stata ancora fornita una data ufficiale di uscita. Alcuni rumors hanno vociferato che potrebbe avvenire nell’autunno del 2023 ma il doppiatore di Venom, Tony Todd, ha dichiarato che probabilmente sarebbe uscito a settembre (anche se subito dopo averlo fatto ha misteriosamente cancellato il tweet ricevendo un sacco di critiche).

E nello stesso momento, anche il doppiatore di Miles Morales, Nadji Jeter, ha svelato alcuni dettagli parlando di una modalità cooperativa. Insomniac, tuttavia, ha sempre affermato che l’intera storia era sviluppata su di “un’epica avventura per giocatore singolo. Vedremo quindi più avanti lo sviluppo degli eventi.