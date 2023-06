Grandi cambiamenti in vista per Diablo IV: sembra infatti che a causa di recenti critiche e segnalazioni inviate dai giocatori in queste prime settimane dal lancio, il game director John Shely abbia deciso di cambiare qualcosa.

Il team di sviluppo di Diablo 4 ha infatti deciso che dal prossimo aggiornamento le gemme (degli item importanti) non occuperanno più spazio nell’inventario.

Sembra una cosa banale, ma per chi gioca a questo particolare genere sa benissimo quanto sia importante lo spazio dell’inventario. soprattutto nei dungeons. In questo caso, le gemme a cui si riferiscono gli sviluppatori davano vari bonus al personaggio.

Ma il problema è che nel gioco ce ne sono molte e tutte diverse, e ognuna di questa occupa una slot all’interno del sistema che gestisce l’inventario a disposizione.

Ecco cosa hanno detto gli sviluppatori durante l’ultimo Q&A

Quindi la soluzione è stata questa: da oggi questo tipo di strumento verrà visualizzato all’interno di aree specifiche, come il denaro. In questo modo, si potrà avere abbastanza spazio per conservare nella borsa più armi, armature e strumenti che ti possono aiutare durante il viaggio.

In una recente intervista inoltre, si è parlato soprattutto di questo aspetto: “L’idea è di cambiare il modo in cui acquisisci le gemme e il modo in cui vengono visualizzate nel tuo inventario“, queste le parole di Shely, il Game Director di Diablo 4.

Non è stato ancora dichiarato quando l’aggiornamento sarà disponibile per il pubblico, ma i fan nel frattempo sono già tutti pronti ed entusiasti. D’altronde, stiamo parlando di uno dei giochi più popolari degli ultimi mesi.