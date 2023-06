DAZN, approfittate della promo che vi regala 3 mesi di servizio

Nel mondo dello streaming sportivo, DAZN si è affermata come una delle piattaforme leader, offrendo una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui calcio, boxe, tennis e molto altro. Tuttavia, il costo dell’abbonamento può essere un ostacolo per molti potenziali utenti. In risposta a ciò, la piattaforma ha lanciato una nuova offerta che permette agli utenti di accedere gratuitamente alla piattaforma per tre mesi.

DAZN: cosa offre il pacchetto TimVision?

Questa offerta è resa possibile grazie a una collaborazione con TimVision. Gli utenti che scelgono il pacchetto TimVision Calcio e Sport possono usufruire di DAZN gratuitamente fino al 26 agosto 2023. Dopo questa data, il costo sarà di 24,99 euro al mese fino a dicembre, per poi aumentare a 29,99 euro a partire dal 1 gennaio 2024.

Oltre a DAZN, il pacchetto TimVision Calcio e Sport include l’accesso ai canali TimVision e Infinity, che offrono film, serie TV e la UEFA Champions League. Per i nuovi clienti con linea fissa Tim, l’offerta è ancora più vantaggiosa, con TimVision Box e Amazon Prime inclusi nei costi per sei mesi. A coloro che desiderano un’offerta di intrattenimento più completa, è invece destinata l’offerta TimVision Gold. Questo pacchetto include non solo i canali TimVision, ma anche l’abbonamento a Netflix, Disney+, DAZN e Infinity. Il costo è di 10 euro al mese fino al 26 agosto, poi 40,99 euro fino al 31 dicembre 2023 e infine 45,99 euro per il periodo successivo.

Insomma, queste offerte rappresentano un’opportunità eccellente per gli appassionati di sport e di intrattenimento di accedere a una vasta gamma di contenuti a un prezzo accessibile.