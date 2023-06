Strada progettata per uccidere i ciclisti: sta accadendo in Michigan

Sembra avere dell’incredibile ma è tutto vero, d’ora in avanti la vita si farà decisamente più dura o forse preziosa per i ciclisti di Kalamazoo in Michigan, i quali farebbero meglio a evitare di pedalare lungo la Winchell Avenue, la quale sta andando incontro ad un processo di rifacimento e riorganizzazione del traffico prevista dalla città che però ha lasciato tutti decisamente sorpresi, il nuovo layout sembra infatti fatto appositamente per mettere in pericolo i ciclisti.

Il nuovo progetto renderà la strada a senso di marcia alternato, in altre parole avremo una sola corsia per entrambi i sensi di marcia con piste ciclabili su entrambi i lati e un parcheggio su un solo lato, a fare scalpore è l’organizzazione del traffico, quando infatti gli automobilisti si incroceranno, dovranno temporaneamente invadere la corsia ciclabile dando la precedenza alle bici in transito, manovra che ha lasciato non pochi dubbi a tutti tranne che alla direzione della città che sostiene che ciò rallenterà il traffico rendendo la strada più sicura per tutti.

Un dramma annunciato

Il progetto già a prima vista sembra un’autentica ricetta per il disastro, innanzitutto perchè si basa sul fatto che gli automobilisti rispettino i ciclisti, cosa purtroppo non sempre accade, poi oggettivamente c’è un aumento della dinamicità degli utenti della strada che rende ogni manovra molto meno prevedibile, aumentando il rischio di scarsa visibilità, cosa che espone ad aumentato rischio di incidenti.

L’amministrazione di Kalamazoo afferma che dietro a questa decisione ci siano studi che dimostrino quanto si effettivamente reale il miglioramento della sicurezza, senza però dilungarsi oltre, gli scettici restano però tantissimi.