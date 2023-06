Le uniche notizie che fino ad oggi sono trapelate in merito allo sviluppo del nuovo titolo di GTA provengono dall’ex co-fondatore di Rockstar Games: Dan Houser.

Sembra infatti che l’ex abbia deciso di fondare Absurd Ventures, una società che vuole produrre videogiochi, TV, film e altri contenuti digitali.

E data l’incredibile esperienza acquisita durante gli anni dello sviluppo di GTA, sembra proprio che Absurd Ventures dedicherà la sua attenzione sullo sviluppo di nuovi personaggi e ambientazioni. Ma il progetto non si limita ai soli giochi, perchè sono inclusi live-action, libri, graphic novel, podcast, insomma chi più ne ha più ne metta. “Stiamo costruendo Absurd Ventures per creare nuovi universi e per raccontare grandi storie, ovunque e come possiamo“, ha detto Houser.

Sembra un progetto enorme, ma in realtà stiamo parlando di una società che ha sede a Santa Monica e ha giusto qualche dipendente. Il motivo dietro questa scelta è che non sono stati ancora comunicati ufficialmente i piani di investimento e gli investitori di Houser.

A prova di questo, il sito web di Absurd Ventures e i social sono tutti stati pubblicati per la prima volta poche ore fa.

Non è il primo che passa

Ricordiamo che Houser era direttore creativo e scrittore capo per Rockstar Games (la società che ha prodotto giochi come GTA, RDR, Bully e tanti altri). Dopo la decisione di lasciare nel 2020, ecco arrivare il colpo di genio. Absurd Ventures vuole concretizzarsi in un momento storico che vede Hollywood rivolgersi e prendere spunto sempre di più dalle storie che vengono raccontate nei videogiochi.

Basti pensare l’impatto che potrebbe avere un film su “Grand Theft Auto“, “Call of Duty” o “World of Warcraft“. Tutti questi mondi infatti possono essere presi a loro volta come ispirazione per la creazione di qualcosa di ancora più innovativo.

Ricordiamo inoltre a tutti i lettori che “Grand Theft Auto V” di Rockstar da solo è riuscito a generare circa 1 miliardo di vendite nei primi tre giorni dopo il rilascio ufficiale.