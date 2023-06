Ecco la guida definitiva per ottenere tutte le armi esotiche nella nuova Season di Fortnite

Finalmente è arrivato il capitolo 4 di Fortnite: un evento che i fan della serie stavano aspettando da più di 8 mesi. Questa volta, le sorprese sono state molte, e sembra che non tutti abbiano apprezzato il nuovo scenario.

Ecco cosa è successo: si è creato un grosso buco al centro dell’isola, che collassando su se stessa ha generato una giungla contenente alberi giganti, veloci-raptor e tante nuove armi.

Stiamo parlando ovviamente di armi esotiche, che ricordiamo essere gli oggetti da mischia più potenti del gioco. La maggior parte dei giocatori ogni volta che inizia una partita spera di poterne trovare uno appena sceso dal bus, ma non tutti sanno che ci sono dei piccoli “trucchetti” che ti faciliteranno questo compito.

Ecco quindi i nuovi nomi di tutte le armi esotiche aggiunte nella nuova mappa della stagione 3:

Shadow Tracker Pistol : ottenibile tramite Holo Chests e Peely;

: ottenibile tramite Holo Chests e Peely; Fucile da irruzione : ottenibile tramite Holo Chests;

: ottenibile tramite Holo Chests; Fucile a pompa accelerante : ottenibile tramite Holo Chests;

: ottenibile tramite Holo Chests; Fucile mitragliatore Heisted Run N’ Gun : ottenibile tramite Holo Chests;

: ottenibile tramite Holo Chests; Chug Cannon: ottenibile tramite Holo Chests e Supply Llamas;

Ecco come averle

Per poter ottenere una chiave esotica, bisogna trovare prima due chiavi droppabili dalle Holo Chests. Per farlo, dovrai saccheggiare la magggior parte delle case e degli edifici che troverai per la tua strada, altrimenti puoi provare a ad acquistarle dall’NPC chiamato Aura se lo trovi. Si trova a nord-est di Frenzy Fields.

Quando raccogli una chiave, la posizione delle altre ceste verrà segnalata sulla mappa. Ricordati inoltre che ogni volta che ti avvicinerai, vedrai l’anteprima di ciò che la cassa contiene. In questo modo, potrai decidere in modo veloce se passare avanti o lootarla.

E se sei così sfortunato da non averne trovata nemmeno una, puoi sempre provare il potenziamento Exotic Grab Bag. Se lo attivi infatti il potere ti lascerà cadere un’arma esotica casuale a terra che potrai decidere di raccogliere.