Stanno per arrivare 10 nuovi giochi indie sul Game Pass, promessa di Xbox

Il Games Showcase 2023 di Xbox ha rivelato alcuni dei titoli più interessanti degli ultimi due anni. Inoltre, l’Extended Showcase che è andato in live oggi ha rivelato altri 10 nuovi giochi indie che saranno disponibili presto sul Game Pass.

Sono passati anni ormai da quando Microsoft decise di acquisire la maggior parte delle società produttrici e studi che sviluppavano giochi indie, e sembra che questa strategia nel tempo abbia fatto centro. Sembra infatti che stiano per arrivare una nuova sfilza di titoli, di cui però sappiamo poco, ma che hanno già una data di pubblicazione ufficiale. Vediamone alcuni.

Ecco la lista completa

Ecco i 10 giochi indie che stanno per arrivare sul PASS XBOX nel 2023:

The Bookwalker: Thief of Tales (disponibile per Xbox Series X/S e Xbox One dal 22 giugno 2023)

(disponibile per Xbox Series X/S e Xbox One dal 22 giugno 2023) Techtonica (disponibile per Xbox Series X | S, Xbox One e PC Windows dal 18 luglio 2023)

(disponibile per Xbox Series X | S, Xbox One e PC Windows dal 18 luglio 2023) Il villaggio errante (disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 20 luglio 2023)

(disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 20 luglio 2023) Sea of Stars (disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 29 agosto 2023)

(disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 29 agosto 2023) Mineko’s Night Market (disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 26 ottobre 2023)

(disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One dal 26 ottobre 2023) Galacticare (disponbile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows in uscita nel 2023)

(disponbile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows in uscita nel 2023) Harold Halibut (solo per Xbox, data di sviluppo prevista: Inizio 2024)

(solo per Xbox, data di sviluppo prevista: Inizio 2024) Little Kitty, Big City (solo per Xbox, data di sviluppo prevista: Inizio 2024)

(solo per Xbox, data di sviluppo prevista: Inizio 2024) Another Crab’s Treasure (disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One, data di sviluppo: inizio 2024)

(disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One, data di sviluppo: inizio 2024) Neon White (disponbile per Xbox Series X|S e Xbox One, ma data di uscita sconosciuta)

È un momento positivo per i giochi indie sopratutto su Xbox più che Playstation, e se hai deciso di sfruttare al meglio il Game Pass potresti provare giochi come The Wandering Village, Sea of Stars e altri grandi classici.