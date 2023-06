È possibile telefonare gratis solamente ascoltando uno spot pubblicitario prima dell’inizio della conversazione? Questa è la nuova iniziativa di Elimobile, che consentirà ai suoi clienti di telefonare in maniera del tutto gratuita.

Questo servizio si chiama Elicall e consente ai suddetti di poter guadagnare credito solamente ascoltando degli spot pubblicitari nel corso dell’attesa di una chiamata in uscita. Scopriamo subito maggiori dettagli a riguardo!

Elicall: chiamate gratis mentre aspetti la ricarica

Elimobile ha sviluppato un’app, attualmente disponibile solo per dispositivi Android, che consente agli utenti di accumulare credito telefonico.

La suddetta funziona in modo molto semplice: piuttosto che ascoltare i classici squilli, ascolterete degli spot pubblicitari. Per ogni spot ascoltato, si riceve credito sulla propria SIM.

Per usare il servizio, non serve registrazione ma solo confermare il proprio numero. Dopo aver installato l’app, bisogna fornire tute le autorizzazioni necessarie, come la geolocalizzazione per ascoltare gli annunci pertinenti all’area di riferimento.

Secondo alcuni rumors, il servizio può essere utilizzato da chiunque, anche da coloro che non possiedono un numero Elimobile; tuttavia, il credito accumulato sarà fruibile solo per chi attiva una SIM Elimobile.

Senza ombra di dubbio, questa è una novità che prefigura l’operatore telefonico virtuale tra i più innovativi del momento. Ci saranno altre soluzioni simili in futuro?