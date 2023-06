I contatori modificati rientrano tra i tantissimi escamotage della popolazione italiana attivati per risparmiare illegalmente sulle bollette dell’energia elettrica. Ma in cosa consiste il furto aggravato (perchè di questo si tratta)?.

Quanto vi racconteremo non risulta essere più utilizzabile, i contatori di nuova generazione sono sempre più elettronici, con modifiche importanti nel conteggio dei kWh che, al netto di accordi con gli installatori o manomissioni molto più complesse, impediscono il rallentamento molto in voga negli anni scorsi.

Contatori modificati, come facevano?

Il sistema più in uso era quello della calamita, bastava applicare un dispositivo di questo tipo sulla parte superiore del contatore, per riuscire a ridurre la velocità del conteggio, permettendo così di consumare più energia di quella effettivamente contata. Ad oggi non è più applicabile, poiché i nuovi contatori rilevano le variazioni elettromagnetiche, inviando una segnalazione al fornitore.

Al secondo posto della speciale classifica troviamo la manomissione del misuratore, ovvero una modifica da apportare direttamente all’interno del contatore, nel quale vengono saldati i contatti, il cui compito è quello di registrare il consumo. Il risparmio, in questo caso, è del 98% della bolletta (ma la manomissione del contatore è facilmente verificabile).

L’ultimo sistema è l’allaccio sul montante, il cliente si allaccia al cavo di fornitura prima che entri nel contatore, in questo modo potrà fruire pienamente della corrente senza costi aggiuntivi, poichè il contratto di fornitura resterà attivo (e quindi arriva la corrente), ma il contatore non registrerà alcun utilizzo.