Optima Mobile, batosta per gli utenti in arrivo a settembre

Optima Mobile è uno degli ultimi operatori telefonici virtuali che si poggia su rete Vodafone. Fino ad ora l’operatore ha stupito gli utenti con la sua proposta a basso costo. Ora, però, sembra che sta per arrivare una batosta per gli utenti. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, a settembre 2023 saranno introdotti degli aumenti sul prezzo di alcune offerte.

Optima Mobile, saranno presto introdotti degli aumenti su alcune offerte

Fra qualche mese alcuni utenti dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile. Nello specifico, sembra che in alcuni casi si tratterà di aumenti decisamente consistenti, dato che potrebbero arrivare ad una cifra di quasi 4 euro.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto una comunicazione apposita di questi aumenti da parte dell’operatore. Le offerte coinvolte dalle nuove rimodulazioni di Optima Mobile sono diverse. Tra queste, ci sono: Optima 20 Special; Optima 20 Special Christmas Edition; Optima Special Old; Optima 20 Special Pasqua Edition; Optima 20 Special San Valentino Edition; Optima 20 Special Black Friday Edition; Optima 20 Special +; Optima Top; Optima Comfort; Optima Comfort San Valentino Edition; Optima Comfort Pasqua Edition; Optima Comfort Black Friday; Optima Comfort Christmas Edition; Optima Comfort Old; Optima Comfort +; Optima Semplice.

Come di consuet in queste situazioni, l’operatore virtuale ha reso noto che tutti gli utenti non interessati potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza costi. Gli utenti potranno inoltre decidere di passare ad un altro operatore. Tutto questo, però, dovrà avvenire prima dell’arrivo di questi aumenti.