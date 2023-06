Recensione Amazon Echo Auto 2nd gen: e la vostra vecchia auto diventa smart!

Se vuoi portare Alexa sulla tua auto, puoi farlo con Echo Auto 2023, il dispositivo di Amazon che ti permette di usare l’assistente vocale in modo semplice e sicuro.

Design e Materiali

Il nuovo Echo Auto ha un design più sottile e più elegante rispetto al modello precedente.

Ha una forma di parallelepipedo con un rivestimento in tessuto e un LED colorato sulla parte superiore.

Sul fronte ha due pulsanti per attivare il dispositivo e disattivare il microfono.

Sul retro ha un supporto adesivo per fissarlo sulla plancia dell’auto.

Il dispositivo è realizzato in plastica e disponibile in colore nero.

Dotato di cinque microfoni integrati, il dispositivo è in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico.

Hardware e prestazioni

Echo Auto 2023 è compatibile con la maggior parte delle auto che hanno un impianto audio con presa Aux o Bluetooth e si collega al tuo smartphone tramite l’app Alexa.

L’hardware comprende un processore Mediatek MT7697, Intel Dual DSP con motore di inferenza, cinque microfoni integrati, un connettore jack audio e una porta USB.

Il dispositivo ha dimensioni di 85 x 47 x 13,28 mm e un peso di 45 grammi.

Non ha un altoparlante integrato, ma si collega all’impianto audio dell’auto tramite Bluetooth o cavo AUX.

Il dispositivo ha anche due pulsanti per attivare manualmente Alexa e disattivare i microfoni.

Software

Per funzionare Echo Auto necessita l’app Alexa sul tuo smartphone:è necessario scaricare l’app Alexa dallo store e accedere con il proprio account Amazon.

Bisogna poi abbinarlo allo smartphone tramite Bluetooth e all’impianto audio dell’auto tramite Bluetooth o cavo AUX.

Dopo aver completato la configurazione, sara possibile usare l’app Alexa per gestire le impostazioni di Echo Auto e accedere alle funzionalità di Alexa.

Naturalmente l’app Alexa usa i dati mobili dello smartphone per connettere Echo Auto a Internet e ai servizi di Amazon.

Inoltre, è possibile attivare la modalità auto sull’app Alexa per trasformare il proprio smartphone in uno schermo intelligente ottimizzato per la guida.

Conclusioni

Echo Auto 2023 ha un prezzo di 69,99 euro e lo puoi acquistare sul sito ufficiale di Amazon, dove puoi anche verificare se la tua auto è compatibile o meno.

Lo consigliamo a chi desidera un auto più connessa e intelligente, anche se non ha un assistente vocale integrato o un impianto audio moderno.