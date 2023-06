MediaWorld è impazzita, prezzi stracciatissimi e tante occasioni

MediaWorld, uno dei più grandi rivenditori di elettronica in Italia, ha lanciato una campagna promozionale con sconti significativi su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone Apple e Samsung. Questa offerta è disponibile sia nei negozi fisici che online, offrendo ai clienti la flessibilità di fare acquisti di ogni tipo nel modo che preferiscono.

Mediaworld è impazzita: a giugno tante promozioni da non perdere

La campagna promozionale di MediaWorld offre sconti fino al 70% su una serie di prodotti. Questo include smartphone, tra cui modelli di punta come il Samsung Galaxy S23 Ultra, il Galaxy S23+ e il Galaxy S23, così come il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy S22. Questi dispositivi sono disponibili a prezzi scontati, rendendo questa una grande opportunità per chi cerca di aggiornare il proprio smartphone.

Oltre agli smartphone di fascia alta, l’offerta include anche una serie di dispositivi più economici. Ad esempio, il Samsung Galaxy A23 è disponibile a 249 euro, il Galaxy A34 a 329 euro e il Galaxy A14 a 199 euro. Allo stesso modo, il Redmi Note 12 è in vendita a 269 euro, il Redmi 12C a 179 euro e il Redmi A2 a soli 99 euro. Anche il Motorola Moto G32 è disponibile a un prezzo scontato di 149 euro.

È importante notare che tutti i prodotti in offerta sono no brand, il che significa che non sono legati a un particolare operatore di telefonia mobile. Inoltre, tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia di 24 mesi, offrendo ai clienti la tranquillità di sapere che il loro acquisto è protetto.