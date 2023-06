I prodotti da Esselunga sono fortemente scontati rispetto ai vari listini attivati nel periodo, gli utenti sono davvero felici di avere la perfetta occasione di raggiungere un elevato livello di risparmio, non solo sull’acquisto di beni di prima necessità, ma anche veri e propri smartphone di alta qualità.

Il risparmio da Esselunga è dietro l’angolo per milioni di consumatori in tutta Italia, i prezzi sono bassi e convenienti, con prodotti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che gli smartphone acquistati riceveranno gli aggiornamenti software direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Esselunga, le pazzie del momento con questi prezzi

I prezzi del volantino Esselunga sono alla portata di tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi in negozio, e partono con l’offrire la possibilità di avere accesso alla tecnologia spendendo solamente 1 euro. Per ricevere le cuffie a padiglione JAZ, basterà aggiungere 1 euro all’acquisto di uno smartphone.

I prodotti in promozione, legati indissolubilmente alla telefonia mobile, partono dalla fascia bassa, con Motorola E32s a 98 euro, passando per Redmi 10C a 118 euro, Oppo A14s a 138 euro, Redmi Note 12 disponibile a 178 euro, oppure, appena sopra i 200 euro, troviamo Galaxy A23 o anche Galaxy A34.

Gli utenti che invece vogliono avere accesso ad un vero e proprio top di gamma, potranno acquistare Apple iPhone 12, in vendita nel medesimo periodo con un esborso finale di soli 698 euro. Tutti gli altri sconti sono raccolti poco sotto.