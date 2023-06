TIM, connessioni potenti e sorprese estive in arrivo: scopri le nuove funzionalità

Con l’avvicinarsi dell’estate 2023, gli utenti TIM possono aspettarsi interessanti aggiornamenti. TIM, la più grande azienda di telecomunicazioni italiana, è pronta a lanciare nuove funzionalità e promozioni per i suoi servizi di telefonia mobile, fibra e TIMVISION. Inoltre, gli utenti TIM potranno presto acquistare l’amatissima PlayStation 5 con piani di pagamento.

L’annuncio ufficiale di questi miglioramenti è previsto per l’11 giugno 2023. Insieme a questi sviluppi, nei prossimi giorni verrà lanciata la nuova campagna pubblicitaria di TIM, “The Power of Connections“, con protagonista Francesco “Pecco” Bagnaia, campione del mondo di MotoGP con la Ducati. L’annuncio cerca di mostrare l’impegno dell’azienda nel connettersi con i propri consumatori e nel dare loro potere.

TIM si prepara alle nuove promozioni

TIM ha inoltre in programma il lancio di nuovi piani con connessione 5G e Gigabyte illimitati. Gli abbonati alla telefonia mobile potranno testare gratuitamente la rete 5G di TIM nell’ambito di un’offerta in edizione limitata. TIM intende offrire agli utenti un aggiornamento gratuito alla rete 5G per tutta l’estate. Alcune località riceveranno permanentemente l’aggiornamento senza ulteriori spese.

Inoltre, sia i nuovi utenti che quelli attuali potranno beneficiare di offerte a tempo limitato di dati 5G illimitati. Tuttavia, sebbene molti piani pubblicizzino “Giga illimitati”, potrebbero esserci dei limiti mensili di trasferimento dati, come 600 Gigabyte, per evitare un uso eccessivo.

TIM sta lanciando una carta vacanze di 3 mesi con dati 5G illimitati a 29,99 euro come parte di queste offerte. Anche i clienti esistenti possono beneficiare di uno sconto di 19,99 euro su questa scheda. TIM offrirà anche piani personalizzati per alcuni utenti mobili, fornendo loro dati 5G illimitati per 2,99 euro o 6,99 euro al mese dopo il primo mese gratuito.

Si prospetta un’interessante opzione di upgrade per gli abbonati TIM Young. Questi abbonati potranno presto avere dati 5G illimitati per 1,99 euro in più al mese, consentendo loro di godere appieno dei vantaggi della rete 5G.

TIM si impegna a offrire ai propri clienti una connessione migliore e i più recenti miglioramenti tecnologici con questi aggiornamenti e incentivi previsti. Tenete d’occhio gli ulteriori annunci di TIM, che continua a porre l’accento sul piacere del cliente e sull’innovazione nel settore delle telecomunicazioni in continua evoluzione.