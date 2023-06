Twitter, il famoso social network presto cambierà nome

Twitter, uno dei marchi più riconosciuti nel mondo dei social media, potrebbe presto subire un radicale cambiamento di nome e diventare “X”. Questa mossa è stata suggerita da Elon Musk, che recentemente ha iniziato a riferirsi alla piattaforma come “X slash Twitter“, e anche lo staff interno di Twitter ha iniziato a utilizzare il nome “X” nelle comunicazioni interne.

Twitter: addio al vecchio e amato nome

Il concetto di “X” non è nuovo per Musk. Nel 1999, ha lanciato la sua prima startup di online banking chiamata X.com, che in seguito si è fusa con la startup finanziaria Confinity per formare PayPal. Musk aveva originariamente l’idea di creare una sorta di versione occidentale di WeChat, l’app di messaggistica cinese che offre una vasta gamma di servizi, tra cui pagamenti di ogni tipo, acquisto di biglietti ferroviari, shopping online e molto altro. Tuttavia, questa visione non si è mai realizzata a causa della sua estromissione da PayPal.

Ora, con l’arrivo di “X”, Musk spera di realizzare il suo sogno originale. L’app “X” non solo sostituirà Twitter, ma includerà anche opzioni di pagamento, unendo così le funzionalità di social media e finanza. Tuttavia, non è ancora chiaro quando avverrà questo cambiamento e se sarà accolto positivamente dal pubblico. Gli utenti occidentali, a differenza di quelli cinesi, non hanno mai mostrato un grande interesse per l’economia digitale. Ad esempio, quando Meta ha tentato di aggiungere opzioni di pagamento a Facebook Messenger nel 2016, ha dovuto fare marcia indietro a causa della mancanza di interesse da parte degli utenti.

Insomma, il futuro di Twitter come “X” rappresenta un audace tentativo di Musk di rivoluzionare il mondo dei social media e della finanza digitale. Solo il tempo dirà se questa visione si realizzerà o se seguirà la stessa sorte del tentativo di Musk di trasformare PayPal.