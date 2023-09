Si torna a parlare di aumenti in TIM. A quanto pare, l’operatore ha annunciato delle rimodulazioni sia per quanto riguarda la telefonia mobile sia per quanto riguarda le offerte Casa. Per le prime si partirà dal 26 giugno prossimo.

In base a quanto dichiarato da TIM, le tariffe interessate andranno a subire un aumento del canone mensile da un minimo di 99 centesimi di euro a un massimo di 2,69 euro al mese.

I clienti che hanno le offerte soggette ad aumento ancora attive stanno ricevendo proprio in queste ore la comunicazione circa gli aumenti.

TIM, la proposta per limitare gli effetti negativi dell’aumento

TIM ha però pensato di voler ridurre il carico degli aumenti sui clienti con una modifica gratuita di una caratteristica a scelta dell’offerta:

50 GB gratis ogni mese (inviando un sms con scritto 50GIGA ON al numero gratuito 40916;

(inviando un sms con scritto 50GIGA ON al numero gratuito 40916; abilitazione del 5G (inviando un sms gratuito al 40916 con scritto 5G ON).

Un’altra occasione che possiamo sfruttare è quella di mantenere invariati costi e contenuti dell’offerta con l’invio di un SMS con scritto NOVAR ON, entro il 26 giugno, al numero gratuito 40916.

Se invece non c’è intenzione di accettare le nuove condizioni contrattuali, si può recedere il contratto entro il 30 luglio 2023, senza penale alcuna grazie al diritto di recesso. Come possiamo effettuarlo? Ecco le modalità disponibili: