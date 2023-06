Vivo V29 Lite, nuovo mid-range ufficiale: specifiche e prezzi

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato ufficialmente un nuovo smartphone del noto produttore cinese Vivo. Si tratta in particolare del nuovo Vivo V29 Lite e quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto per il mercato europeo come versione re-branded di Vivo Y78 (annunciato per il mercato cinese soltanto pochi giorni fa).

Vivo V29 Lite, arriva in Europa la versione re-branded di Vivo Y78

Il noto produttore cinese Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato europeo un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Vivo V29 Lite. In realtà questo smartphone lo conosciamo già, dato che è stato annunciato qualche giorno fa per il mercato cinese con il nome di Vivo Y78.

Trattandosi di un re-branded, troviamo le stesse medesime specifiche tecniche del modello annunciato in Cina. Tra queste, ricordiamo ad esempio la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Secondo quanto comunicato ufficialmente in queste ore dall’azienda, il nuovo smartphone Vivo V29 Lite sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 359 euro. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche.