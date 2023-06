Amazon: zaino antifurto ad un prezzo scontato

Purtroppo al giorno d’oggi, soprattutto nelle più grandi città italiane ed Europee, gli scippi sono all’ordine del giorno. Molti sono stati anche i servizi in televisione dove venivano mostrate le quantità di furti e scippi in su bus, metropolitane e in giro per la città.

Per cercare di combattere questi scippi, moltissime aziende hanno creato i cosiddetti “zaini antifurto”, che permettono ai turisti, lavoratori e tutti quanti noi, di girare per le città più tranquilli. Oggi su Amazon ce n’è uno in offerta ad un prezzo top!.

Amazon: zaino antifurto in offerta

Cosa intendiamo con “zaino antifurto”? questi sono dotati di un blocco con password e doppie cerniere in metallo, protegge portafoglio e altri oggetti all’interno del ladro e offre uno spazio privato. Lo zaino per laptop contiene un computer di massimo 15.6 pollici di grandezza e dispone anche di 3 tasche MAIN e 9 tasche interne e 2 tasche SEALED SIDE, fornisce uno spazio separato per il tuo laptop, iPhone, iPad, penne, chiavi, portafoglio, libri, vestiti, bottiglie e altro.

Con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato, questo zaino USB ti offre un modo più comodo per ricaricare il telefono mentre cammini. Jack per cuffie: puoi ascoltare la tua musica preferita mentre sei in giro a mani libere. Questo zaino da uomo è realizzato in tessuto Oxford resistente all’acqua e durevole con cerniere in metallo.

Comodi spallacci in rete traspirante con abbondante imbottitura in spugna aiutano ad alleviare lo stress dalla spalla. Entrambi i lati della tracolla con design tascabile, possono appendere occhiali da sole e altri piccoli ciondoli. Disponibile su Amazon a 36.96 euro invece di 39.80 euro seguendo questo link.